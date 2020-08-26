Синод РПЦ призвал расследовать все случаи насилия в Беларуси

На синодальном заседании, которое прошло во вторник в Москве, было одобрено недавнее обращение Синода Белорусской православной церкви к народу республики о прекращении противостояния, говорится в журнале заседания Синода РПЦ.





Синод РПЦ также приветствовал и поддержал усилия митрополита Минского и Заславского Павла, епископата и клириков Белорусского экзархата, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия, сообщает Интерфакс-Запад.





При этом члены Синода назвали важным тщательное расследование властями республики всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона.





Согласно сообщению, Синод отметил особую важность "сохранения и укрепления церковного единства народов исторической Руси в условиях обострения общественно-политических конфликтов".