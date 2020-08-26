В самом начале рабочих забастовок в Беларуси Александр Лукашенко сказал, что если люди не хотят работать, то «мы их на аркане не заташшым». И все-таки затаскивают.





Рабочие жалуются на угрозы увольнения, физической расправы и шантаж.

«Избили наших детей, а теперь угрожают уволить»

На митингах в Беларуси рабочий класс сразу бросается в глаза. В отличие от остальной толпы в нарядных белых одеждах, пролетарии приходят прямо с заводов. В чем есть – в растянутых футболках, бесформенных штанах и куртках, от которых разит дизелем за 20 метров. Протестующие белорусы говорят: «Только на них вся надежда». В день, когда на заводы приехал Александр Лукашенко и впервые за 26 лет услышал в свой адрес скандирование «Уходи!», рабочих встречали на улице как победителей.









– Уже нет никаких сил на это смотреть, – драл горло осипший работник МАЗа. – Сына арестовали, он вернулся. Я говорю: ну садись, рассказывай – а он не может сесть. Всё отбили в милиции. В первый раз рабочие вышли на протесты не после выборов, а именно после избиений граждан дубинками ОМОНа.





– И до этого у нас были вопросы к власти, но сейчас их уже бесполезно задавать. Я не европейский шпион, не чешский диверсант, просто как можно работать так же, когда вокруг происходит этот беспредел. У меня двое детей, – рассказал другой рабочий МАЗа. – Я готов положить заявление на стол. Сейчас просто бросил станок и пошел на улицу. После того как выступил Лукашенко, хотели выходить очень многие, но почему-то в последний момент они отказались. Очень много людей, которые против, но колеблются. Просто их удерживают, они, можно сказать, в заточении. Давление постоянное, чуть что – говорят: за забор! Люди привязаны к общежитиям, у многих дети. По словам председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александра Ярошука, угрожают рабочим в самых разных формах.





– Силовой ресурс тех, кто захватил власть (а я считаю такие выборы захватом), достаточен, чтобы людей запугивать, в том числе и угрозами физической расправы, – объяснил «Собеседнику» Александр Ярошук.





– На Минском тракторном заводе ОМОН уже разгонял рабочих, которые покинули рабочие места и вышли на проходную. На территории МАЗа было то же самое. Людей, которые не решаются выйти против власти, можно понять. Им это непривычно. У нас не было забастовок добрых 25 лет.

Итальянские забастовки, саботаж, партизанщина

Пока что полноценная забастовка по всем правилам – с организацией стачечного комитета и составленным перечнем требований – была оформлена только на заводе «Беларуськалий». Правда, это самое успешное предприятие страны. Завод контролирует примерно 20% мировых поставок калийных минеральных удобрений. Их называют «белорусской нефтью». На остальных предприятиях рабочие уходят со своих мест в обеденный перерыв и устраивают митинг. Часто это меньшая часть сотрудников. В первом массовом выступлении на БЕЛАЗе приняли участие около 200 человек. Всего на предприятии трудятся 10 тысяч. – Все остальные, в отличие от «Беларуськалия», находятся в стадии формирования стачечных комитетов, – продолжает Александр. – Трудно делать прогнозы, но, возможно, настоящих забастовок и не будет. Эта волна скорее всего спадет естественным образом, потому что ее будет очень трудно поддерживать деньгами – людям надо что-то есть. Другое дело, что и протестная энергия никуда не денется. В той или иной форме она будет проявляться. Наверняка будут и итальянские забастовки, когда люди просто приходят на работу и ничего не делают, и саботаж, и партизанщина, которая живет у белорусов в генах. Лукашенко все равно управлять страной уже не в состоянии. На штыках можно узурпировать власть, но еще никому не удавалось на них долго усидеть. Поэтому мы не делаем трагедии из того, что сейчас волна начнет спадать и настоящее забастовочное движение не охватит всю страну так, как это казалось возможным неделю назад. Примеров «генов партизанщины» долго ждать не пришлось.

Недавно в СМИ обратился бывший работник Минского автомобильного завода Семен Федотов. Его с восемью коллегами показательно уволили за участие в протестах.









– За это время нам удалось застопорить конвейер – сейчас на МАЗе стоят десятки несобранных машин, а начальство уговаривает людей работать в выходные и сверхурочно. Только никто не соглашается. Массовые увольнения, которые произойдут уже через неделю, и плохая репутация завода просто заставят МАЗ законсервироваться.

Станки с фашистской свастикой

По словам белорусского политолога Дмитрия Болкунца, если все заводы подключатся к забастовке, это не сможет не привести к переменам во власти. – Если остановятся действительно крупные предприятия – нефтезаводы, «Гродно Азот», тот же «Белкалий», автозаводы в Минске, – то это серьезно ударит по доходам бюджета и скажется на инвестиционном имидже страны. Никакой инвестор не будет вкладывать в белорусскую экономику, читая в информационных лентах такие новости. Это рискованно, – считает политолог.





Болкунец добавляет, что раньше рабочие считались стопроцентным электоратом Александра Лукашенко. – Власть, к своему огорчению, обнаружила, что это не винтики и не рабы, – говорит Александр Ярошук.

– Она все время ставит себе в заслугу, что сохранила все бывшие производства, такие как МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ и все остальное. И вдруг с удивлением обнаружила, что рабочие проявляют крайнюю степень негодования – не просто выходят на митинги, но еще и готовы пожертвовать всем, что у них есть. Перед встречей с Лукашенко специально подбирали лояльных ему людей, но все равно толпа закричала «Уходи». Это назревало давно. Зарплаты выплачивают вовремя, но уровень очень низкий, не позволяет сводить концы с концами. Эти предприятия не модернизированы, у них мало инвесторов, никто туда деньги не хочет вкладывать, а у государства их просто нет. Там еще стоят станки с фашистской свастикой – те, которые по репарации были вывезены после войны. И это в центре Минска! Считать, что они конкурентоспособны, просто несерьезно. В тучные годы убыточность этих предприятий можно было закрывать за счет дешевой российской нефти, ее переработки и реализации по мировым ценам. Плюс к этому были дешевые цены на газ и доступ к российскому рынку. Сейчас по целому ряду политических причин Россия не желает дальше удерживать около себя паразитарную белорусскую экономику. Недопустимо было все свое существование завязывать на России и на субсидиях с ее стороны, если ты думаешь о развитии страны. Это имеет смысл, если ты думаешь только о том, как удержать власть.





Баста

Какие предприятия собираются дальше бастовать

«Беларуськалий»

Минский тракторный завод (МТЗ)

Минский автомобильный завод (МАЗ)

Белорусский автозавод (БЕЛАЗ)

БелАЭС

«Белшина»

Завод бытовой техники «Атлант»

Институт порошковой металлургии

А также еще 30 предприятий, в том числе и Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), куда совершил первый визит Александр Лукашенко. Этот завод связан с оборонной промышленностью России. С его помощью создаются образцы тяжелого передвижного вооружения.



