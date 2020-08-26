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Федута: Человек, боящийся Бога больше, чем светскую власть

Оглашено решение Святейшего Синода Русской православной церкви: патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел покидает свой пост и отъезжает к месту нового служения: он займет Кубанскую кафедру.

Федута: Человек, боящийся Бога больше, чем светскую власть
фото: govorim.by
Оглашено решение Святейшего Синода Русской православной церкви: патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел покидает свой пост и отъезжает к месту нового служения: он займет Кубанскую кафедру. Кубанская метрополия богата, а главное, понятна его высокопреосвященству. Это Россия. Можно вздохнуть с облегчением.

Не будем перечислять все претензии, накопившиеся к отъезжающему от нас митрополиту. Он не говорил на белорусском языке, плохо знал белорусскую историю, не принял белорусского гражданства и казался еще одной «рукой Москвы». Но в ходе нынешней кроваво-демократической кампании владыка Павел сделал две вещи, о которой мог просить его верующий человек.

Он посетил страждущих в больнице – тех самых, избитых омоновцами в первые дни противостояния.
И он признал ошибочность поздравления Александра Лукашенко с избранием – поздравления, основывающегося на заведомо ложной информации.


На оба эти шага мог решиться только очень сильный человек. И человек, боящийся Бога больше, чем светскую власть. Мы можем лишь поблагодарить владыку Павла за такие поступки.

Поступки, стоившие ему поста экзарха.

Не будем ни приветствовать, ни осуждать назначение его преемника. Мы – люди светские, в тонкости церковной жизни не посвящены. Сам факт назначения на белорусскую кафедру белоруса можно, конечно, отметить как положительный. Тем самым, на мой взгляд, Синод РПЦ признает не только белорусов отдельным народом, но и Беларусь – отдельным государством. Но вот чьей победой стало назначение именно владыки Вениамина, я бы не стал пока говорить. За пределами его прежней епархии миряне знают его слишком плохо, чтобы сформировать собственную позицию. Так что торопиться не следует.

Следует молиться, чтобы церковь, в отличие от милиции, оказалась на этот раз с народом.
Александр Федута belsat.eu
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