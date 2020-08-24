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Пенсионер сказал что думает на митинге “За Беларусь” в Ганцевичах

Мероприятие, организованное властями, прошло в Ганцевичах 21 августа. На нём выступили чиновники, депутаты, простые горожане.

Участники как в унисон повторяли лозунг “За Беларусь”, “За мирную, процветающую Беларусь”, а также кричали “Ура”, когда это предлагал ведущий. Если бы не большое количество флагов и лозунгов, можно было бы подумать, что люди с шарами пришли на фестиваль.

Перед мероприятием на площади заранее установили сцену и разослали по организациям  приглашения. Руководители довели до своих подчинённых пожелание прийти на площадь с флагами и шарами.
 
К свободному микрофону подошёл и ганцевичский пенсионер Василий Бурак. Его выступление в итоге пытались прервать, даже отключали звук.
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