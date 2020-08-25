







К зданию Министерства образования сегодня пришли как педагоги, так и родители учеников. Очевидно, что этот протест своеобразный ответ Александр Лукашенко, который заявил о том, что, в учреждениях образования должны преподавать те педагоги, которые разделяют государственную идеологию.

— Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться, — сказал он.

Тем временем, на месте были замечены несколько милиционеров. Под аплодисменты собравшихся, люди в форме предупреждали, что акция несанкционированная. Кроме того, рядом с митингующими проехала колонна военной техники, неподалеку были замечены водометы. Однако митингующие ответили на лозунгами: «Хватит нас пугать».





Из руководства министерства к митингующим никто не вышел.