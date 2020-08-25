+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Минске учителя пикетировали Министерство образования. Их пугали автозаками и водометами

Несколько сотен человек вышли на мирную акцию протеста.



 
К зданию Министерства образования сегодня пришли как педагоги, так и родители учеников. Очевидно, что этот протест своеобразный ответ Александр Лукашенко, который заявил о том, что, в учреждениях образования должны преподавать те педагоги, которые разделяют государственную идеологию.
 
— Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться, — сказал он.
 
Тем временем, на месте были замечены несколько милиционеров. Под аплодисменты собравшихся, люди в форме предупреждали, что акция несанкционированная. Кроме того, рядом с митингующими проехала колонна военной техники, неподалеку были замечены водометы. Однако митингующие ответили на лозунгами: «Хватит нас пугать».

Из руководства министерства к митингующим никто не вышел.
Blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]