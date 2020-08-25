Уволен еще один белорусский дипломат, который поддержал протестующих
Третьего секретаря посольства Беларуси в Индии Андрея Мисюру, который поддержал протесты против действий белорусских властей, уволили с должности. Об этом он сообщил в Facebook 21 августа.
"Это мой последний день в качестве белорусского дипломата в Дели... Моя столица отзывает меня, в этом качестве моя служба окончена. Этот год разрушает планы, уносит жизни и меняет судьбы. Но я уверен, что настоящие отношения будут продолжаться и закристаллизируются самым ярким образом", – написал дипломат.
"Радыё Свабода" утверждает, что Мисюру уволили из МИД Беларуси после того, как он поддержал мирную акцию солидарности с белорусским народом в Дели, похвалил своих соотечественников из города Березы, которые присоединились к акции протеста, а также украсил свое фото в Facebook бело-красно-белым флагом.
19:37 25/08/2020
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