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Мининформ объяснил блокировку сайтов: за "призывы" и "координацию"

Заблокированные белорусские СМИ начали получать документы из Министерства информации. Инициатором блокировки был Оперативно-аналитический центр при Александре Лукашенко.

Доступ к сайтам был ограничен, так как они "содержали призывы и использовались для координации деятельности по организации массового неповиновения представителям властей". На этом основании было заблокировано девять сайтов.

Для всех остальных будет другой приказ.
Еврорадио
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