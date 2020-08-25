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Священники дают противоречивые комментарии о назначении главы БПЦ

Священники дают противоречивые комментарии о назначении епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина главой Белорусской православной церкви.




"Люди! Не радуйтесь! Ничего хорошего в этом назначении нет. По всем параметрам, БПЦ рискует окончательно превратиться в крайне одиозную структуру", — утверждает отец Александр Шрамко. Священник находится в оппозиции к руководству церкви.

"Молился об этом", — комментирует назначение Вениамина отец Федор Повный, которого часто называют духовником Александра Лукашенко.

25 августа назначен новый глава Белорусской православной церкви. Её возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

Это первый уроженец Беларуси во главе БПЦ. Вениамин родился в Лунинце Брестской области.

Митрополит Минский и Заславский Павел подал прошение об освобождении от должности, которое было удовлетворено Священным Синодом. Он продолжит служение в России.
Еврорадио
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