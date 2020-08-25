У БПЦ новый глава. Митрополит Павел попросил о переводе - он сожалел о поздравлении Лукашенко с победой
Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси и выразил ему благодарность за понесенные труды.
митрополит Вениамин
Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.
Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.
Как сообщает Наша нива, митрополит Вениамин узнал о своем назначении от журналистов. Издание также отмечает, что это первый случай в истории, когда Белорусскую православную церковь возглавил митрополит-белорус.
Свабода напоминает, что после президентских выборов митрополит Павел заявил на встрече с верующими, что сожалеет о преждевременном поздравлении Александра Лукашенко с победой, а 17 августа он посетил избитых ОМОНом протестующих в больнице скорой медицинской помощи в Минске.
"Белорусский партизан"
16:58 25/08/2020
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