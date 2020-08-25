Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.





Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.





Как сообщает Наша нива, митрополит Вениамин узнал о своем назначении от журналистов. Издание также отмечает, что это первый случай в истории, когда Белорусскую православную церковь возглавил митрополит-белорус.





Свабода напоминает, что после президентских выборов митрополит Павел заявил на встрече с верующими, что сожалеет о преждевременном поздравлении Александра Лукашенко с победой, а 17 августа он посетил избитых ОМОНом протестующих в больнице скорой медицинской помощи в Минске.



