В прощальном посте он поблагодарил коллег, с которыми работал все эти годы, и вспомнил удачные телепроекты:













«Мы создавали с нуля Радио Брест, ставшее лучшим в регионе благодаря не только происходящему на волне, но за пределами станции. Научили правильно говорить „эспрессо“, запуская телевизионный утренний эфир. Впервые подняли тему героизма советских пограничников. Показали красоты больших и малых городов Беларуси. Список, конечно, не полный. Уверен — новые проекты еще впереди».





Ранее об уходе из ТРК «Брест» сообщил телеведущий Артем Бруйло.





ТРК «Брест» является региональным подразделением Белтелерадиокомпании, многие работники которой или уволились или ушли на забастовку. Сейчас там работают российские штрейкбрехеры.