— Звальненне прафесіянала такога ўзроўню будзе вялікай памылкай. Акрамя таго, мы можам страціць адзін з лепшых тэатральных калектываў краіны, паколькі супрацоўнікі Купалаўскага тэатра збіраюцца звольніцца разам са сваім дырэктарам. І гэта будзе непапраўнай стратай для беларускай культуры, — отмечается в открытом письме (его копия есть в распоряжении TUT.BY).





На момент публикации письмо подписали 258 человек. При этом о письме знают еще не все сотрудники театра (прошли лишь первые сутки после его появления). Сбор подписей продолжается.





Ранее именно с такими же формулировками восстановления в должности Павла Латушко требовали сотрудники Национальной библиотеки.





17 августа Павел Латушко был уволен с поста директора Купаловского. На данный момент около 80 актеров и сотрудников театра написали заявления об увольнении на имя Валерия Громады, который исполняет обязанности директора театра.