Сотни человек пришли проститься с Никитой Кривцовым в Молодечно

Прощание с Никитой Кривцовым началось в 12.30 в ритуальном зале Молодечно на улице Янки Купалы, 50. люди начали там собираться за час до начала прощания, передает Свабода





Кроме знакомых погибшего, на прощание с Никитой пришли участники фанатского движения из Молодечно, а также из других городов, в том числе из Бреста, Борисова и Минска. К 12:30 возле ритуального зала собрались несколько сотен человек.





"Мы не верим в то, что Никита сделал это сам, — сказал журналистам один из участников фанатского движения Молодечно. - Не могло его тело столько времени находиться в петле в парке Минска"





Знакомые погибшего рассказывают, что видели его 10 августа на месте акций протеста в Минске.





Похоронили Никиту Кривцова на старом кладбище Молодечно. Гроб с телом от ритуального зала несли на руках. Он накрыт бело-красно-белым флагом.





Ранее отец Никиты Кривцова в присутствии независимого судебно-медицинского эксперта и адвоката осмотрел тело сына в морге.





"По словам нашего эксперта, нужно дождаться результатов исследований, прежде всего гистологических, - сообщил Радые Свабода адвокат Кривцовых Виктор Мацкевич. - Тело за это время сильно изменилось. Отцу очень тяжело было на это смотреть"





По словам эксперта, как передает адвокат, "произошли четкие гнилостные изменения мягких тканей тела, показались кости"





Житель Молодечно Никита Кривцов исчез 11 августа 2020 года. 12 августа жена заявила о его исчезновении. Перед исчезновением он ходил на акции протеста.





22 августа тело Никиты Кривцова нашли в лесопарке в районе Парковой улицы в Минске. По утверждению СК, его смерть не носит криминального характера.





Однако семья Никиты Кривцова не согласилась с версией «самоубийства» и подала заявление в Следственный комитет.







