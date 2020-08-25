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COVID-19: экс-премьер Украины Тимошенко в тяжелом состоянии - подключили к ИВЛ

Состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, оценивается как стабильно тяжелое. Политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).


Об этом РБК-Украина стало известно из достоверных источников.

Кроме того, у Тимошенко не опускается температура ниже 39.

В то же время, по информации РБК-Украина, дочь Тимошенко - Евгения и зять - Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.

О болезни Тимошенко стало известно 23 августа. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, которая добавила, что состояние политика оценивается как тяжелое.

На сегодня неизвестно - где и когда именно заболела Тимошенко. Также неизвестно где она проходит лечение.
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