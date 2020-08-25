



Об этом РБК-Украина стало известно из достоверных источников.





Кроме того, у Тимошенко не опускается температура ниже 39.





В то же время, по информации РБК-Украина, дочь Тимошенко - Евгения и зять - Артур Чечеткин, переносят болезнь в легкой форме.





О болезни Тимошенко стало известно 23 августа. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, которая добавила, что состояние политика оценивается как тяжелое.





На сегодня неизвестно - где и когда именно заболела Тимошенко. Также неизвестно где она проходит лечение.