



Виктор Мацкевич. - Тело за это время сильно изменилось. Отцу очень тяжело было на это смотреть"» "По словам нашего эксперта, нужно дождаться результатов исследований, прежде всего гистологических, - сообщил Радыё Свабода адвокат Кривцовых. - Тело за это время сильно изменилось. Отцу очень тяжело было на это смотреть"»





По словам эксперта, как передает адвокат, "произошли четкие гнилостные изменения мягких тканей тела, показались кости"





Напомним, житель Молодечно Никита Кривцов исчез 11 августа 2020 года. 12 августа жена заявила о его исчезновении. Перед исчезновением он ходил на акции протеста.





И только 22 августа тело Никиты Кривцова нашли в лесопарке в районе Парковой улицы в Минске, где находится РУВД Минкого района.





По утверждению СК, его смерть не носит криминального характера. Однак ни семья Никиты Кривцова, ни люди, его знавшие, не верят в версию «самоубийства».





Семья подала заявление в Следственный комитет.