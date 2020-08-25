Свежий номер «Народной воли» доставлен в Минск. Об этом сообщила в своем фейсбуке журналистка Марина Коктыш. Номер напечатан в России.





Напомним, что якобы из-за поломанного станка ранее не были отпечатаны "КП в Беларуси" и "Нароная воля". Сегодня не был пущен в печать номер "БелГазеты". По понятному стечению обстоятельств все не отпечатанные газеты рассказывали о массовых протестах против официальных итогов президентских выборов.