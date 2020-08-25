Юношу задержали и отвезли в ГОВД. «Скорую» к подростку, у которого была сломана рука, вызвали только после неоднократных просьб самого Дениса и вмешательства его родителей. В больнице Дениса пришлось прооперировать, он провел там 12 дней.

Мама подростка Наталья отмечает, что медицинский персонал был крайне заботлив. На такое доброжелательное отношение к сыну со стороны работников больницы и не рассчитывала.





Ещё большим сюрпризом стало то, что сотрудники медицинского учреждения передали семье средства на покупку нового велосипеда.



