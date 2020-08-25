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Работники больницы собрали деньги на велосипед пинскому подростку - 9 августа "правоохранители" сломали ему руку

Мальчика столкнул с велосипеда сотрудник милиции, позжеварвары в погоназ игнорировали его многочисленные просьбы вызвать скорую, из-за этого теперь он полтора месяца будет лечить перелом руки.


16-летнему Денису придется провести ближайшие полтора месяца с гипсом на руке. Молодой человек пострадал 9 августа. Как рассказывает «Медиа-Полесье», Дениса столкнул щитом с велосипеда сотрудник милиции. Это произошло 9 августа в 9 часов вечера на улице Первомайской. 

Юношу задержали и отвезли в ГОВД. «Скорую» к подростку, у которого была сломана рука, вызвали только после неоднократных просьб самого Дениса и вмешательства его родителей. В больнице Дениса пришлось прооперировать, он провел там 12 дней.

Мама подростка Наталья отмечает, что медицинский персонал был крайне заботлив. На такое доброжелательное отношение к сыну со стороны работников больницы и не рассчитывала. 

Ещё большим сюрпризом стало то, что сотрудники медицинского учреждения передали семье средства на покупку нового велосипеда.
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