







Авторы канала CV board: Honest people/HR Breakfast будут выкладывать данные по кандидатам, которые прошли предварительную проверку, с описанием их истории и резюме.





Изначально канал был ориентирован только на ИT-индустрию, но чтобы увеличить охват компаний, его было решено расширить на другие отрасли. Таким образом каждый пострадавший сможет найти что-то, что даст ему опору: временную подработку, новую работу или в целом ощущение поддержки от частного бизнеса, говорят создатели канала.





Организаторы просят распространять информацию про канал, чтобы в него добавились как можно больше компаний.





Также авторы призвали обращаться в редакцию с предложениями альтернативных вариантов помощи пострадавшим.