



Одна из главных новостей понедельника в информационном пространстве понедельника, 24 августа, — запуск с литовской стороны зонда из воздушных шаров, на перехват которого были подняты боевые вертолеты. В первом сообщении Министерства обороны говорилось, что зонд был с «антигосударственной символикой» — в ведомстве дали пояснения по этому поводу.





Так, в Минобороны объясняют, что «Можно было бы сказать, что речь идет скорее, о символике, не являющейся государственной в нашей стране».





Между тем, в Сети появилось видео, на котором предположительно тот самый зонд. Стоит отметить, что Минобороны эту информацию не подтвердило.





К слову Минобороны сегодня уже давало пояснения, чем воздушные шары могут быть опасны.



