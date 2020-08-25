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Журналист Сергей Савицкий покинул СТВ

Ведущий новостных программ Сергей Савицкий покинул телеканал СТВ. О своем увольнении журналист написал в соцсетях.

Савицкий опубликовал фото с трудовой книжкой и оставил подпись: «Ну вот и все! Просто хочу остаться честным по отношению, в первую очередь, к самому себе». Подробности случившегося он не озвучил.




Ну вот и все! Просто хочу остаться честным по отношению, в первую очередь, к самому себе...

Опубликовано Сергеем Савицким Понедельник, 24 августа 2020 г.
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