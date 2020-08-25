



Это поможет снизить риск заражения хотя бы гриппом. Ранее бывший министр здравоохранения Владимир Караник отмечал, что сроки прививочной кампании от гриппа сместились на середину сентября, чтобы завершить ее до возможного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией.





В этом сезоне против гриппа планируется использовать трех- и четырехвалентные вакцины. Вирусы гриппа постоянно мутируют, поэтому за свойствами вирусов наблюдают национальные и международные лаборатории и центры, которые проводят глобальное прогнозирование, какие штаммы вирусов будут лидировать в предстоящем сезоне. Это позволяет производителям включать в состав вакцин соответствующие варианты вируса.





В этом сезоне специальная комиссия Всемирной организации здравоохранения заменила сразу три компонента в составе рекомендованных вакцин. Теперь трехвалентной вакциной будут прививать от таких вирусов:





вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09;





вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);





вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).





В состав четырехкомпонентных вакцин включен еще один компонент (аналогичный вакцине в сезоне 2019/2020 годов):





вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Исследования показывают, что 7−9 человек из каждых 10 привитых не заболеют гриппом, а если привитый человек все-таки заболеет, то заболевание не будет протекать в тяжелой форме, у человека не разовьются осложнения, приводящие к неблагоприятному исходу.





Оптимальная защита от гриппа сохраняется в течение первых трех-шести месяцев после вакцинации. Поэтому сроки вакцинации должны быть направлены на достижение максимального уровня защиты в пик сезона респираторных инфекций, который обычно отмечается в феврале-марте. Вакцинация с сентября по ноябрь обеспечивает защиту на протяжении пикового сезона.







