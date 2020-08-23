По информации СМИ, Министр внутренних дел нашей страны Юрий Караев в ходе встречи с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем заявил, что «каких-то команд на жестокое обращение с людьми, что на улицах, что по пути конвоирования, тем более в местах содержания я не давал», пишет ex-press.by





Тогда как же стало возможным в нашей стране с добрым, терпеливым и миролюбивым народом проявление такого насилия к своим согражданам со стороны тех, кто по роду службы призван защищать правопорядок? Получить ответ на этот вопрос нам всем нужно как можно скорее, пишет дипломат, депутат Палаты представителей Национального Собрания Беларуси Валерий Воронецкий.





Потому что НАСИЛИЕ И НЕНАВИСТЬ НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ БОЛЬШЕ ВЕРНУТЬСЯ В НАШ ДОМ, НА УЛИЦЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ НАШЕЙ СВОБОДНОЙ, МИРОЛЮБИВОЙ, СУВЕРЕННОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ БЕЛАРУСИ!









Ведь мы, белорусы, не приемлем насилие, нетерпимость, хамство в любых их проявлениях. И мы не можем и не должны допустить сталкивания нас в пропасть гражданского противостояния. Именно поэтому сегодня, не откладывая, наша правохранительная система, государство в целом, должны оперативно дать правовую оценку произошедшему. Факты насилия, издевательств и истязаний известны из многочисленных обращений граждан, в том числе и к нам, депутатам. Полагаю, что по каждому обращению пострадавших граждан должна быть проведена надлежащая и тщательная проверка в соответствии с требованиями закона, и виновные должны быть привлечены к установленной законом ответственности. Ведь закон у нас - один для всех. И никому не дано право его нарушать!





Кроме того, считал бы важным, чтобы информация о допущенных нарушениях со стороны должностных лиц органов внутренних дел и принятых к ним мерам реагирования своевременно представлялась для освещения в СМИ.





Но сегодня перед нами стоит задача не только восстановить справедливость, но и предотвратить новый виток насилия, сохранить гражданский мир и согласие, найти мирный выход из политического кризиса. И поэтому всем нам нужно также научиться терпимости и уважению к позиции и мнению друг друга. И, конечно, как никогда важно сейчас всем нам овладеть умением прощать и каяться!







