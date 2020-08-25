+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Cтрашное ДТП под Гомелем: погибли 2 женщины и ребенок, 5 человек пострадали

Лобовое столкновение двух легковушек, жертвами которого стали женщина и ребенок, произошло вечером в понедельник на трассе М8. Последствия смертельной аварии попали на видео.




Жуткое ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадали шестеро, случилось около 21:00 в понедельник на 418 километре дороги М8 в Гомельском районе. На этом отрезке трассы произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

"В результате ДТП погиб ребенок, 2014 года рождения и женщина, 1961 года рождения. Шесть человек (трое детей и трое взрослых) госпитализированы", - рассказали в МВД.

Позже стало известно, что одна из пострадавших - женщина 1988 года рождения - также умерла.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Причины ДТП выясняются.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]