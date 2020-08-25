Cтрашное ДТП под Гомелем: погибли 2 женщины и ребенок, 5 человек пострадали
Лобовое столкновение двух легковушек, жертвами которого стали женщина и ребенок, произошло вечером в понедельник на трассе М8. Последствия смертельной аварии попали на видео.
Жуткое ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадали шестеро, случилось около 21:00 в понедельник на 418 километре дороги М8 в Гомельском районе. На этом отрезке трассы произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
"В результате ДТП погиб ребенок, 2014 года рождения и женщина, 1961 года рождения. Шесть человек (трое детей и трое взрослых) госпитализированы", - рассказали в МВД.
Позже стало известно, что одна из пострадавших - женщина 1988 года рождения - также умерла.
На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Причины ДТП выясняются.
08:03 25/08/2020
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