











Жуткое ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадали шестеро, случилось около 21:00 в понедельник на 418 километре дороги М8 в Гомельском районе. На этом отрезке трассы произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.





"В результате ДТП погиб ребенок, 2014 года рождения и женщина, 1961 года рождения. Шесть человек (трое детей и трое взрослых) госпитализированы", - рассказали в МВД.





Позже стало известно, что одна из пострадавших - женщина 1988 года рождения - также умерла.





На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Причины ДТП выясняются.







