Мы не знали друг друга до этого лета,





Мы болтались по свету в земле и воде,





И совершенно случайно мы взяли билеты





На соседние кресла на большой высоте.





И мое сердце остановилось,





Мое сердце замерло…





Теперь только и разговоров, что о белорусах.





— Хочу жениться на белоруске.





— Теперь все хотят.





Женюсь на протестующей.





Секс — это, конечно, хорошо. Но вы видели, что творят белорусы?





Очень долго белорусов упрекали в том, что они слишком апатичные, аполитичные, абыякавыя. Что их хата с краю, что им бы только чарку и шкварку…













Господи, а сколько разговоров все эти годы велось о том, что наша молодежь загублена, поколение потеряно, инфантильно, безынициативно, неразвито. Вот эти вот с флагами и плакатами — инфантильные? Вот эти вот, вернувшие все свои медали, грамоты и благодарности обратно в школы — безынициативные? Вот эти вот, отказывающиеся принимать ложь и насилие — неразвитые?..

Мы очень часто пишем о женщинах. О том, насколько, нам не хватает равноправия, уважения и безопасности. И о совершенно невероятных белорусках, которые в сложные времена не побоялись выйти на передовую, выстроиться в цепи, взяв в руки цветы, и остановить насилие.





Но, кажется, пора сказать пару слов и о мужчинах.





Им часто доставалось по полной программе: их обвиняли то в скупости, то в лени, то в недостаточном уходе за собой. Корили за недостаточную мужественность, упрекали за токсичную мужественность. Называли «морожеными хеками» и сравнивали с иностранцами в пользу последних. Говорили, что нормальных мужчин совсем не осталось, что они перевелись, что они вымерли как класс.





Нет, мы, конечно, понимали, что вымерли не все. Но чтоб такое? Такого количества прекрасных мужчин мы не видели еще никогда. Оказывается, они есть, они существуют!

Да вот же они, родненькие.





Врачи из БСМП и рабочие с МТЗ, студенты и айтишники, журналисты и музыканты, спортсмены и стоматологи, бармены и автомеханики, психотерапевты и таксисты, сценаристы и хирурги, актеры и шахтеры, блогеры и уволенные директора театров.





Именно они вдруг оказались настоящими защитниками отечества.

Мужчины с активной гражданской позицией. Смелые. Умные. Креативные. Раздающие охапки цветов, бутылки с водой и печеньки. Они выходят регулировать движение, когда выключаются светофоры. Они убирают за собой мусор. Они снимают обувь перед тем, как залезть на скамеечку. Они поют песни перед строем ОМОНа.

Они готовы защищать свою страну, своих детей. Правду.





В конце концов, они просто умопомрачительно красивы.





Белорусские мужчины, вы офигительные!