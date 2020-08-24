«Мы же понимаем, что несовершеннолетние могут, например, собирать, разбирать автоматы. Здесь вопрос контекста: что это было за оружие, что за ситуация, зачем ребенка в это вовлекают», — оценил Гулак.





По его словам, случившееся можно называть нарушением, связанным с обязанностями родителя воспитывать ребенка. Это прописано в кодексе о браке и семье Беларуси, а также в законе о правах ребенка, уточнил юрист. «Здесь должны включаться профилактические меры, возможно постановление на официальный контроль из-за ситуации, представляющей опасность для ребенка. Может дело дойти до проблемы с родительскими правами», — подчеркнул он.





Николай Лукашенко облачился в военную амуницию накануне, 23 августа, последовав примеру отца. В таком виде вместе с Лукашенко-старшим они прилетели в президентскую резиденцию.