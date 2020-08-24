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Юрист оценил законность появления Николая Лукашенко с автоматом в руках

Законодательство Беларуси не запрещает давать оружие несовершеннолетним, но из-за его ношения могут быть проблемы с родительскими правами или уголовным кодексом. Об этом в беседе с РБК заявил юрист, председатель «Белорусского Хельсинкского комитета» Олег Гулак, комментируя появление 15-летнего сына президента республики Александра Лукашенко с автоматом в руках.

«Мы же понимаем, что несовершеннолетние могут, например, собирать, разбирать автоматы. Здесь вопрос контекста: что это было за оружие, что за ситуация, зачем ребенка в это вовлекают», — оценил Гулак.

По его словам, случившееся можно называть нарушением, связанным с обязанностями родителя воспитывать ребенка. Это прописано в кодексе о браке и семье Беларуси, а также в законе о правах ребенка, уточнил юрист. «Здесь должны включаться профилактические меры, возможно постановление на официальный контроль из-за ситуации, представляющей опасность для ребенка. Может дело дойти до проблемы с родительскими правами», — подчеркнул он.

Николай Лукашенко облачился в военную амуницию накануне, 23 августа, последовав примеру отца. В таком виде вместе с Лукашенко-старшим они прилетели в президентскую резиденцию.
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