Никто не платит людям, несущим флаг свободы!

Всё больше людей открыто заявляют о своей позиции по отношению к действующей власти. В социальных сетях снова и снова появляются эмоциональные тексты, наполненные отчаянием, осуждением силовиков или восхищением солидарностью беларусов. Молодой режиссер Ксения Чертович, которая сняла серию чувственных роликов о женщинах для брендов одежды MUA и NORMAL, написала в своём Instagram пронизывающей пост о беларуских событиях, пишет marketing.by/





Публикуем текст полностью, сохраняя пунктуацию и орфографию автора:





Нам не платят.





За аптечки примотанные к столбам Минска с перекисью, бинтами и зеленкой.

За лагерь волонтеров у стен пыточных камер Окрестино.

За пробки, образованные водителями, готовыми развозить освобожденных.

За продукты лекарства, которые ежедневно развозят небезразличные люди по городским больницам.





Десяткам медиков, которые вышли оказывать экстренную помощь раненым осколками гранат и пулями.





Тысячам беларусов, которые готовы спасать пострадавших, предоставляя безвозмездно буквально все: от психологической помощи до стоматологии и тейпирования гематом.

И трехстам тысячам красивых людей с улыбкой на лице несущих перед собой флаг свободы, омытой кровью, тоже никто не платит.





Зато мы с уверенностью можем сказать кому мы как раз-таки платим своими налогами:

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Всем доблестным военным подразделениям, чьи подчиненные изнасиловали девушку до разрыва матки, угоняли машины скорой помощи, засовывали в трусы боевую гранату: «ты умрешь, а мы скажем, что ты подорвался на самодельном взрывном устройстве».

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Главе МВД и его заму, которые называют пытки и избиения «воспитательной работой».

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Министру здравоохранения, который покрывает их «воспитательную работу» в виде ампутаций и раздробленных позвоночников.

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ЦИКу в работе которого нет нарушений, но с протоколами нельзя ознакомиться.

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Нашим прекрасным учителям, членам избирательных комиссий, которые вызывали Омон на независимых наблюдателей, в результате чего девушки сидели по 40 человек в четырехместной камере без воды еды, а парней еще и систематически избивали.





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Коммунальщикам и мингорисполкомовцам, которые ежедневно убирают цветы с места гибели невинного человека.

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И еще сотням борцов «за мир и процветание», которые называют нас наркоманами с криминальным прошлым и спрашивают: «сколько вам платят», покрывая преступления в своих ведомствах и структурах.

Они вопят: вы хотите чего? Майдан? Америку? Францию?





Нет, мы хотим закон.





Хотим, чтобы эти бандиты, отдающие приказы и такие же преступники, которые из выполняют, наконец-то отвечали за это в суде.





Хотим, чтобы соблюдались права человека, эти права не пинали дубинками и не расстреливали пулями. Соблюдались конституционные права, от которых остались только правки и поправки, удобные идеологии. Хотим, чтобы тех, кто по локоть в крови не награждали медалями «за безупречную службу». Хотим, чтобы людей с не годными взглядами и позицией не ссылали в ГУЛаг за предательство партий. Хотим, чтобы наше будущее не зависело от диктатора, который цепляется за власть и прикрывается «волей народа». Не такие уж черезмерная требования за 26 лет подавления и унижения граждан нашей страны.



