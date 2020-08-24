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"Больно, очень больно": молитвы у Стены Плача о Беларуси

"Больно, очень больно", "То, что происходит… мне даже трудно говорить", "У меня очень много друзей пострадало в этой бойне".


В пятницу в Иерусалиме прошла акция солидарности с протестующими в Беларуси.

Символичная колонна с красно-белыми флагами прошла через старый город к Стене Плача, чтобы оставить записки с пожеланиями мира.

Белорусская диаспора в Израиле насчитывает около 130 тысяч человек.
bbc.com
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