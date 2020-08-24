"Больно, очень больно": молитвы у Стены Плача о Беларуси
"Больно, очень больно", "То, что происходит… мне даже трудно говорить", "У меня очень много друзей пострадало в этой бойне".
В пятницу в Иерусалиме прошла акция солидарности с протестующими в Беларуси.
Символичная колонна с красно-белыми флагами прошла через старый город к Стене Плача, чтобы оставить записки с пожеланиями мира.
Белорусская диаспора в Израиле насчитывает около 130 тысяч человек.
19:49 24/08/2020
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