+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Белорусам, пострадавшим во время и после акций протеста, предлагают бесплатную медпомощь в Чехии

Белорусам, которые пострадали во время и после акций протеста с 9 августа, предлагают бесплатную медицинскую помощь и реабилитацию в Чехии.

Фото: Reuters

Желающим получить медпомощь и реабилитацию там, нужно написать на [email protected] Белорусские волонтеры и волонтеры из Чехии свяжутся с пострадавшими на условиях анонимности и предложат заполнить онлайн-форму.

Списки будет формировать гуманитарный консилиум, в который входят врачи белорусского происхождения, проживающие в Чехии.

Преимущество будет отдано тем, у кого (независимо от пола): из-за опасности нет возможности лечиться в Беларуси и кому требуется операция и/или серьезная реабилитация и/или кризисная помощь после изнасилования. Также в приоритете женщины и дети.
 
Для пациентов проезд, проживание, лечение, реабилитация, помощь белорусских психотерапевтов, которые живут и работают в Чехии — бесплатные. Также будет организована визовая поддержка.

Напомним, во время акций протеста с 9 августа было задержано более 6 тысяч человек. По данным Минздрава на 11 августа, за период с 9 по 10 августа на лечении в медучреждениях находились чуть больше 200 пострадавших, при этом в дальнейшем избитых людей привозили в больницы из изоляторов.



tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]