Вот и осень: Аисты и стрижи уже покидают Беларусь





Некоторые птицы уже покинули Беларусь: например, уже в конце июня – начале июля улетели кукушки, остался только их "молодняк", который также вскоре полетит на юг. Сейчас многие птицы начали активную миграцию.





"Сейчас, эти числа августа, – время, когда взлетают белые аисты. В последнюю декаду наиболее активно: они до 25 августа обычно покидают Беларусь, остаются единичные особи, которые отлетят осенью", – рассказал специалист.





Напомнил собеседник Sputnik и о том, что некоторые особи остаются в стране на зимовку, хотя большая их часть улетает.





"Во многих регионах стрижи в конце августа начинают миграцию, последние будут улетать до середины сентября", – отметил он.





Стрижи, как и аисты, в большинстве своем зимуют в далекой Африке.





Говорить о том, мигрируют ли уже другие виды, достаточно трудно – например, перемещения зеленой пересмешки можно отследить только благодаря данным станции кольцевания. То же касается и других более скрытных и менее распространенных видов.





Еще одна птица, чей отлет является символом осени, – журавль. Они обычно покидают Беларусь в третьей декаде сентября и начале октября.



