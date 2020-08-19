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Будьте осторожны! Лукашенко предложил Путину сделать белорусов "подопытными кроликами"

Лукашенко в очередной раз созвонился с Путиным.

Будьте осторожны! Лукашенко предложил Путину сделать белорусов "подопытными кроликами"
Путин во время посещения больницы для больных коронавирусом
Однако на этот раз помимо обсуждения "внутриполитической ситуации в стране", они поговорили и коронавирусе.

При этом как сообщает телеграм-канал Пул первого, они договорились, что Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса, а белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе ее испытаний.

Дело в том, что российская вакцина на самом деле по мировым меркам вовсе не вакцина и может быть даже опасной, поскольку самый важный этап испытаний еще не пройден, за что эту так называемую вакцину критиковали в цивилизованных странах.

И вот теперь Путин хочет сделать из белорусов подопытных кроликов, чтобы убедиться или не убедиться в действенности своей вакцины. А Лукашенко в этом ему активно помогает. 

Кстати, Лукашенко также договорился с Путиным, что Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена эта весьма подозрительная вакцина. 

Так что имейте ввиду и будьте крайне внимательны и осторожны, если вам будут предлагать поучаствовать в эксперименте, который может стоить вам жизни.

Справка БП. 11 августа Путин заявил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса. 

Как рассказала потом вице-премьер России Татьяна Голикова, первыми вакцину получат медики. Это может произойти уже в ближайшие два месяца. При этом Путин заверил, что вакцина эффективна и прошла все необходимые проверки.

Однако западные эксперты сомневаются, что российским исследованиям можно верить — они считают заявления Кремля политическим ходом. А издание «Фармацевтический вестник» обратило внимание, что оба компонента вакцины проверили всего на 20 добровольцах, пишет Медуза
"Белорусский партизан"
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