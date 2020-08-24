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Сломали руку и не вызывали скорую. История 16-летнего пинчанина, задержанного 9 августа

9 августа около 9 вечера, после закрытия избирательных участков, 16-летнего парня сбил щитом с велосипеда работник милиции. С переломом его отвезли в... отделение милиции.

Сломали руку и не вызывали скорую. История 16-летнего пинчанина, задержанного 9 августа
Оттуда парень позвонил маме, та прибежала через пару минут. Дежурный на входе сказал, сына не задерживали. Мама молила под дверями, чтобы ребёнку вызвали скорую, ведь у него проблемы с сердцем. В здание её так и не пустили.

Начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский 16 августа заявил пинчанам, что задержания были прицельными. Однако выяснилось, что первую «партию» скрутили 9 августа в 9 вечера на Первомайской. Люди шли с детьми на площадь Ленина.

9 августа Денис решил поддержать колонну пинчан, которая после закрытия избирательных участков, направилась в сторону площади Ленина от памятника «Партизанам Полесья». 

Парень рассказывает, что собралось приблизительно полсотни человек. Денис ехал на велосипеде вместе с горожанами, которые шли вместе с детьми по улице Первомайской. На железнодорожном переезде к пинчанам подъехала милиция. Начался разговор…

По словам Дениса, в какой-то момент люди в форме и со щитами начали задерживать людей. Один из сотрудников милиции бежал за молодым человеком, но не догнал, возвращался обратно. Приблизившись к Денису, толкнул его щитом. Из-за этого парень потерял равновесие, слетел с велосипеда, упал. И перестал чувствовать руку…

Я ему кричу, что у меня рука сломана, а он заламывает руки за спину и ведёт. Попросил не заламывать, пойду сам. Он сжал мои руки ещё сильнее. Просил вызвать скорую. Никто не вызвал. Меня увезли в тир на Кирова, 53. Нас было человек 7-8.

В тире Денису становилось всё хуже. На его состояние обратил внимание врач, Виктор Дунько, которого также задержали на переезде.

— Он тогда начал за меня заступаться, видел, что мне плохо очень. Дали позвонить родителям. Но никто скорую мне так и не вызвал.

Наталья, мама Дениса, в это время находилась на набережной. У входа в отдел оказалась уже через несколько минут. Дежурный вышел и сказал, что такого не задерживали.

— Под предлогом, что это режимный объект, не пускали внутрь. Сказали, что никого не задерживали. В тире никого нет. Тогда в городской отдел что-то привозили милиционеры в белых рубашках.  Выглядывал заместитель начальника. Мы попросили, чтобы он разобрался. Он позже подошёл и сказал, что сейчас приедет скорая. Всё остальное я наблюдала через окно.

Приблизительно через час после задержания парню вызвали скорую. К тому моменту Денис уже не мог самостоятельно дойти до автомобиля скорой помощи. Был очень бледный, терял сознание. Откачивали нашатырём и сделали укол.

В больнице Денис пролежал 12 дней. У него оказался закрытый перелом со смещением. Два раза делали наркоз. В первый раз не удалось вправить плечо так, как надо. Пришлось делать операцию.

Сейчас у Дениса в плече спицы. Правая рука обездвижена, а ведь через неделю в школу…

11 августа Наталья приходила в ГОВД с заявлением.

— Тогда уже много людей стояло у входа, искали своих детей. Я просила пустить внутрь, чтобы отдать заявление. Вышел сотрудник и спросил: «Хотите здесь остаться навсегда?». Хотела, чтобы дали письменный ответ, кто и за что ударил моего сына. Заявление не приняли. Пошла в прокуратуру. Помощник прокурора сказал, что они обязаны были принять заявление.

21 августа по словам Натальи заявление в милиции все-таки приняли. 
Источник: media-polesye.by
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