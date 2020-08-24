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Вильнюс вручил Минску ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства Литвы

Литва вручила в понедельник Беларуси ноту протеста из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства страны во время проведения акции «Путь свободы», пишет Интерфакс-Запад.


«Их вертолет нарушил наше воздушное пространство. И сегодня послу Беларуси была вручена нота решительного протеста», - сообщил в понедельник агентству BNS министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Со своей стороны, министерство обороны Беларуси заявляло, что зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства страны «зондом из восьми воздушных шаров» с литовской стороны.
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