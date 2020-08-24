



Напомним, 44-летний брестчанин Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову вечером 11 августа во время массовых акций протеста. Родственники двое суток не могли найти его. Они выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Старшая дочь Людмила рассказывала 14 августа, что у отца огнестрельная травма, «повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза».







