+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Жабинке прощаются с Геннадием Шутовым, который получил огнестрельное ранение в голову вечером 11 августа

Проститься с Геннадием Шутовым в Жабинку утром понедельника, 24 августа, приехали больше 100 человек, пишет "Брестская газета". Траурная процессия прошла по городу мимо райисполкома.


Напомним, 44-летний брестчанин Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову вечером 11 августа во время массовых акций протеста. Родственники двое суток не могли найти его. Они выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Старшая дочь Людмила рассказывала 14 августа, что у отца огнестрельная травма, «повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]