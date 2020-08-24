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Суд о взрывах на салюте в Минске подходит к концу: завтра прокурор попросит срок

Судебные прения по уголовному делу по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске планируются на 25 августа, сообщили в суде Московского района столицы в понедельник.

Судебные слушания по делу о взрыве на праздничном салюте во время Дня Независимости в 2019 году несколько раз прерывались, в том числе из-за пандемии коронавируса. По делу о взрывах в качестве обвиняемых проходят три человека: офицер Минской военной комендатуры и два сотрудника российского предприятия, которое изготовило фейерверки.

"Как ожидается, судебные прения начнутся в 10:00 25 августа", – рассказали Sputnik в суде. Дело рассматривает суд Московского района в выездном заседании в суде Октябрьского района Минска.

Как ранее сообщалось, двое граждан РФ – инженеры иностранной коммерческой структуры, обвиняются в том, что совершили нарушение правил использования пиротехнических изделий, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, ущерба в крупном размере и смерть человека.

Гражданин Беларуси обвиняется в том, что, являясь командиром патрульной роты комендантского батальона Минской военной комендатуры, совершил нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, ущерба в особо крупном размере, смерть человека.

Напомним, что во время ночного салюта 3 июля 2019 года в парке Победы, возле Чижовского кладбища и в районе гаража Минской военной комендатуры из-за допущенных нарушений произошли нештатные срабатывания заряда фейерверков в стволах мортир четырех салютных установок на огневых позициях, которые повлекли разрушение пусковых модулей. В итоге от полученных телесных повреждений скончалась женщина, 11 гражданам причинены телесные повреждения. Повреждено и уничтожено имущество физических и юридических лиц на общую сумму свыше 742 тысяч рублей.
Sputnik
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