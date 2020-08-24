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Учить детей придется дома! Лукашенко потребовал разобраться с учителями

Лукашенко заявил, что в школах не должны преподавать те, кто не хочет следовать принципам государственной идеологии.

Учить детей придется дома! Лукашенко потребовал разобраться с учителями
в одной из школ во время подсчета голосов
"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология. 

"И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - цитирует его БелТА
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