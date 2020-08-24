Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины





"Вручить почетное звание "Заслуженный артист Украины" Михалку Сергею Владимировичу, музыканту, солисту группы Brutto", — объявил ведущий торжественной церемонии в Киеве в честь Дня независимости Украины.





Михалок принял награду из рук президента Украины Владимира Зеленского. "Спасибо тебе, ты – молодец", — сказал украинский лидер.





Звание Заслуженный артист Украины присваивается за высокое исполнительское мастерство, создание высокохудожественных образов, представлений, кинофильмов, ставших достоянием отечественного культурно-художественного наследия.