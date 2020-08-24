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Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины

Белорусский музыкант Сергей Михалок, лидер проектов "Брутто", Drezden и основатель группы "Ляпис Трубецкой" стал заслуженным артистом Украины.


"Вручить почетное звание "Заслуженный артист Украины" Михалку Сергею Владимировичу, музыканту, солисту группы Brutto", — объявил ведущий торжественной церемонии в Киеве в честь Дня независимости Украины.

Михалок принял награду из рук президента Украины Владимира Зеленского. "Спасибо тебе, ты – молодец", — сказал украинский лидер.

Звание Заслуженный артист Украины присваивается за высокое исполнительское мастерство, создание высокохудожественных образов, представлений, кинофильмов, ставших достоянием отечественного культурно-художественного наследия.
Liga.net
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