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Мелкая пакость: в Красном костеле в воскресенье не было света - службы велись при свечах

В воскресенье 23 августа в минском Красном костеле около 13.00 пропало электричество

Как сообщили в столичном приходе, коммунальные службы объясняют то, что один из центральных минских костелов, откуда ведется постоянная онлайн-трансляция святых Месс, остался без электричества в результате "внештатной ситуации".

При отсутствии электричества святые мессы проходили при свечах, а трансляция не велась.
Источник: catholic.by
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