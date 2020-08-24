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Россия возобновляет полеты еще в семь стран. Беларуси в списке нет

Российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники в авиакомпаниях и аэропортах. В списке -  Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).

Поездки в Евросоюз, скорее всего, разрешат по «швейцарскому» принципу, то есть для ограниченного круга пассажиров. 

В Росавиации и Роспотребнадзоре пока не дат комментариев по этому поводу.

Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта. До августа выполнялись только вывозные рейсы для доставки российских и зарубежных граждан на родину, а также совершались единичные полеты «Аэрофлота» во Франкфурт, Рим, Лондон и другие крупные города — для пассажиров, имеющих вид на жительство в странах прилета.

С 1 августа российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в популярные у местных туристов курортные регионы Турции — Анталью, Даламан и Бодрум.

С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией, но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство. 
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