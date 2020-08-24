Россия возобновляет полеты еще в семь стран. Беларуси в списке нет

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники в авиакомпаниях и аэропортах. В списке - Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).





Поездки в Евросоюз, скорее всего, разрешат по «швейцарскому» принципу, то есть для ограниченного круга пассажиров.





В Росавиации и Роспотребнадзоре пока не дат комментариев по этому поводу.





Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта. До августа выполнялись только вывозные рейсы для доставки российских и зарубежных граждан на родину, а также совершались единичные полеты «Аэрофлота» во Франкфурт, Рим, Лондон и другие крупные города — для пассажиров, имеющих вид на жительство в странах прилета.





С 1 августа российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в популярные у местных туристов курортные регионы Турции — Анталью, Даламан и Бодрум.





С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией, но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.







