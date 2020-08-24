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В Украине сегодня, 24 августа, отмечают День Независимости

Традиционного празднования в этом году не будет

Из-за коронавируса в этом году изменили программу празднования. В Киеве пройдет Марш защитников.

После августовского путча в Москве 24 августа 1991 внеочередная сессия Верховного Совета республики провозгласила независимость Украины и создание самостоятельного государства - Украины.
 
Полную государственную независимость Украины получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказались 90,32% граждан. 

В этом году из-за пандемии коронавируса День независимости не будет отмечаться традиционным парадом и концертами.


Президент Владимир Зеленский с женой Еленой примут участие в памятной церемонии по погибшим военным на площади у Михайловского собора, пишет korrespondent.net

В этот день в столице и в регионах пройдут молебны, церемонии возложения цветов к памятным знакам и могилам выдающихся украинцев, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, АТО.

Вместе с тем, в Киеве пройдет Марш защитников Украины. В нем примут участие ветераны АТО, представители волонтерских организаций, воины добровольческих батальонов. Шествие состоится от Парка им. Шевченко по Крещатику до Европейской площади. Начало в 9:00.

Отметим, согласно опросу, сколо 40% украинцев не считают День независимости праздником. Противоположное мнение имеют 47% опрошенных.
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