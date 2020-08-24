Оно будет проходить по 5 сентября.





С 25 августа в Беларуси нужно будет ездить с включенными фарами

Об этом рассказали в УВД Брестского облисполкома, пишет belnovosti.by





Акция преследует цель увеличить безопасность детей на дорогах в преддверии нового учебного года. Данные мероприятия должны помочь избежать детского дорожно-транспортного травматизма.





На протяжении этих дней водителям необходимо включать ближний свет фар в светлое время суток.





Сотрудники ГАИ призывают водителей соблюдать внимательность особенно во дворах, около населенных пунктов, школ, а также на перекрестках и пешеходных переходах.











