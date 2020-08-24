С 25 августа в Беларуси нужно будет ездить с включенными фарами
С завтрашнего дня, 25 августа, в Беларуси начнется специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».
Оно будет проходить по 5 сентября.
С 25 августа в Беларуси нужно будет ездить с включенными фарами
Об этом рассказали в УВД Брестского облисполкома, пишет belnovosti.by
Акция преследует цель увеличить безопасность детей на дорогах в преддверии нового учебного года. Данные мероприятия должны помочь избежать детского дорожно-транспортного травматизма.
На протяжении этих дней водителям необходимо включать ближний свет фар в светлое время суток.
Сотрудники ГАИ призывают водителей соблюдать внимательность особенно во дворах, около населенных пунктов, школ, а также на перекрестках и пешеходных переходах.
09:28 24/08/2020
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