Пандемия: в мире от COVID-19 излечились 16 миллионов человек





В мире от коронавируса излечились 16 084 558 человек, свидетельствуют данные сайта Worldometer на утро понедельника, 24 августа.





Всего в мире выявлено за время пандемии 23 586 023 заболевших, 812 527 из них — умерли.





Согласно статистике, Украина занимает третье место по приросту коронавируса среди стран Европы.





Лидерами антирейтинга являются Россия (4921), Франция (3602), Украина (2328), Велокобритания (1288), Румыния (1189).



































