Пандемия: в мире от COVID-19 излечились 16 миллионов человек
Заболеваемость коронавирусом в мире продолжает ускоряться - около 1,5 миллиона случаев за неделю.
В мире от коронавируса излечились 16 084 558 человек, свидетельствуют данные сайта Worldometer на утро понедельника, 24 августа.
Всего в мире выявлено за время пандемии 23 586 023 заболевших, 812 527 из них — умерли.
Согласно статистике, Украина занимает третье место по приросту коронавируса среди стран Европы.
Лидерами антирейтинга являются Россия (4921), Франция (3602), Украина (2328), Велокобритания (1288), Румыния (1189).
08:50 24/08/2020
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