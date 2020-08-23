Минобороны - протестующим: «В случае нарушения порядка возле памятников будете иметь дело с армией»
Министр Виктор Хренин высказался о том, что военные «не допустят осквернения мемориалов».
В воскресенье, 23 августа сотни людей вышли на улицы Минска на акцию протеста - они планируют собраться на площади Независимости. Несколько раз до этого протестующие собирались у стелы, рядом с музеем ВОВ. Министр обороны Виктор Хренин в эфире ОНТ назвал такие места священными и заявил, что армия не может допустить того, чтобы там «под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства», организовывались акции, пишет "Комсомольская правда".
- В знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников. Для нас они всегда были и остаются священными местами! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму! - говорил министр.
- Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах.
Дальше министр сказал, что с сегодняшнего дня, 23 августа, эти места будут под охраной военных.
- Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией.
15:48 23/08/2020
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