- В знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников. Для нас они всегда были и остаются священными местами! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму! - говорил министр.

- Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах.





Дальше министр сказал, что с сегодняшнего дня, 23 августа, эти места будут под охраной военных.





- Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией.