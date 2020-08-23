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Коронавирус в Беларуси: новые случаи растут

Свежий отчет Минздрава о заболевших коронавирусом в стране: выздоровели и выписаны 68 тыс. 839 пациентов.

Всего с положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 70 тыс. 468 человек. За сутки прибавились 183 заболевших. Всего за весь период распространения инфекции провели 1 млн 474 тыс. 75 тестов.

За весь период умерли 642 пациента с коронавирусом, у которых, как подчеркивают в Минздраве, были и хронические заболевания.
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