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В Телеханах упала водонапорная башня, 12 многоквартирников без воды

В утренней сводке МЧС появилась информация о том, что в городском поселке Телеханы Брестской области вчера в районе 16:39 упала водонапорная башня. Ее построили в 1991 году, высота — 10 метров, объем — 100 кубометров. Никто не пострадал.

Без воды в поселке остались 12 многоквартирных жилых домов и частный сектор — в целом около 1600 абонентов. Был организован подвоз питьевой воды.

К половине десятого того же вечера водоснабжение подключено по схеме без водонапорной башни. Сейчас специалисты выясняют причины падения башни.
Onliner.by
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