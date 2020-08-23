В Телеханах упала водонапорная башня, 12 многоквартирников без воды

Без воды в поселке остались 12 многоквартирных жилых домов и частный сектор — в целом около 1600 абонентов. Был организован подвоз питьевой воды.





К половине десятого того же вечера водоснабжение подключено по схеме без водонапорной башни. Сейчас специалисты выясняют причины падения башни.