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Несмотря на дождь, в Минске начали формировать первые колонны демонстрантов, власти закрыли метро

В Минске оппозиция готовится к масштабному шествию "Марш новой Беларуси", который намечен на 14:00. акция не санкционирована властями.

Как сообщает телеграм-канал Nexta Live, в районе Уручье уже сформировалась первая колонна, которая выдвинулась в центр.

В тоже время государственное агентство "Белта" сообщает, что власти под предлогом обеспечения безопасности пассажиров закрыли на вход и выход центральные станции метро: Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

В центр города стянута спецтехника.
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