











Следственный комитет Беларуси прокомментировал исчезновение и гибель 28-летнего Никиты Кривцова, тело которого было найдено в лесу в петле 22 августа.





«Вчера, 22 августа, в лесополосе вблизи одного из домов на ул.Парниковой в Минске обнаружено тело 28-летнего молодого человека без признаков жизни. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено», – сообщает СК.





По данному факту проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.





«Указанный молодой человек числился без вести пропавшим с 12 августа текущего года, – продолжили в ведомстве. – Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе. Стоит отметить, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу».





«Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности. Авторы некоторых ресурсов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. Обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации», – дополнили в СК.





Как уже сообщалось, тело Кривцова нашли днем 22 августа в лесу в Партизанском районе Минска, спустя 10 суток после исчезновения. Ранее жена Кривцова сообщала, что его телефон последний раз был доступен в районе РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Он находится недалеко от леса.





По словам основателя поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергея Ковгана, на теле не было видимых телесных повреждений.







