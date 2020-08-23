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Следственный комитет: Исчезновение и гибель Никиты Кривцова не связаны с происходящими в стране событиями

В СК утверждают, что мужчина не привлекался к административной ответственности за участие в акциях протеста и не задерживался.




Следственный комитет Беларуси прокомментировал исчезновение и гибель 28-летнего Никиты Кривцова, тело которого было найдено в лесу в петле 22 августа.

«Вчера, 22 августа, в лесополосе вблизи одного из домов на ул.Парниковой в Минске обнаружено тело 28-летнего молодого человека без признаков жизни. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено», – сообщает СК.

По данному факту проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ.

«Указанный молодой человек числился без вести пропавшим с 12 августа текущего года, – продолжили в ведомстве. – Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе. Стоит отметить, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу».

«Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности. Авторы некоторых ресурсов целенаправленно придают каждому информационному поводу политическую окраску. Обращаем внимание СМИ на недопустимость распространения недостоверной информации», – дополнили в СК.

Как уже сообщалось, тело Кривцова нашли днем 22 августа в лесу в Партизанском районе Минска, спустя 10 суток после исчезновения. Ранее жена Кривцова сообщала, что его телефон последний раз был доступен в районе РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Он находится недалеко от леса.

По словам основателя поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергея Ковгана, на теле не было видимых телесных повреждений.
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