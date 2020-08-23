Андрей Остапович. Фото из инстаграма @astap_mystery





Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на адвоката Остаповича Вячеслава Головина.





По словам защитника, сначала его подзащитного из дежурной части Пскова отпустили, после чего «неизвестные люди посадили его в машину и вывезли на территорию Беларуси».





Напомним, Остапович, открыто поддержавший протесты, после увольнения по собственному желанию из органов уехал из Беларуси в Смоленскую область и хотел отправиться оттуда в Латвию. Однако не смог сделать этого из-за ограничений в связи с Covid-19 и отсутствия визы. В Пскове он был задержан по запросу Беларуси.



