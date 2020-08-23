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Пинчанин в Telegram назвал сотрудника милиции «карателем» . Его задержали

Мужчина в чате «Пинск для жизни» разместил пост с фото милиционера, где написал: «Пинский каратель, получивший медаль за геноцид». Его задержали.


Сотрудники Пинского РОВД установили личность подписчика telegram-канала, который назвал милиционера «карателем», сообщает МВД. Им оказался 31-летний пинчанин. Молодого человека задержали и провели с ним профилактическую беседу, пишет "Медиа-Полесье".

— Разместил неверную информацию о сотруднике милиции. Приношу извинения, не разобрался в ситуации. Свои действия расцениваю как неверные. Не знал, что сотрудник милиции попал в список полгода назад, — сказал парень во время записи видео после задержания.

Сейчас по данному факту проводится проверка. МВД напоминает, что за оскорбления, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни сотрудников органов внутренних дел предусмотрена уголовная ответственность.
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