Врач из Пинска: Я за один день потерял всех друзей из милиции

— Я, Дунько Виктор Адамович, 9 августа 2020 года оказался непосредственным участником событий, которые происходили в г. Пинске после закрытия избирательных участков.





Никогда до этого времени я не давал интервью, не вёл блогов, моих страниц нет в социальных сетях. Но если я промолчу в этот раз, то мне будет стыдно всю оставшуюся жизнь…





9 августа я, как и большая часть граждан Беларуси, воспользовался своим правом и проголосовал на выборах президента страны. Я никогда не разделял позицию действующей власти и никогда не скрывал этого. Во все предыдущие кампании я вёл себя по-разному: голосовал, не голосовал, забирал бюллетень, молча стоял на площади, хлопал в ладоши… Все мои действия не выходили за рамки закона… Нам всегда объявляли об очередной элегантной победе одного из кандидатов и мы молча и покорно ждали следующих выборов. Но в этот раз было не так…









Я не хочу говорить про результаты выборов, про подсчет голосов. Пусть на эти вопросы отвечают те, кто был в участковых и территориальных избирательных комиссиях. Я хочу поговорить про действия сотрудников внутренних дел.





Начальник Пинского ГОВД сейчас выходит к людям и говорит, что задержания были точечными, что задержаны были только те, кто лично участвовал в массовых беспорядках, а остальные отпущены. То, что начальник ГОВД выходит к людям, это плюс, а вот то, что он не договаривает- это …





После закрытия избирательных участков многие участковые избирательные комиссии отказались вывешивать протоколы голосования и сами перенаправили людей в Пинский горисполком. В одной из таких групп людей был и я. Примерно в 21-00 9.08.2020 мы вышли от мемориального комплекса «Партизанам Полесья» и направились по улице Первомайской к исполкому. Среди нас были люди в возрасте, адекватная молодёжь, и главное – дети. Мы не нарушали ПДД, мы не перекрывали дороги, нам дружественно сигналили автомобили, наши лозунги не призывали к насилию и никого не оскорбляли. Небольшое возмущение было только около автомобиля, из которого велась скрытая видеосъемка…





Около 21.10 колонну остановили на железнодорожном переезде по улице Первомайской. И вот тут начались непонятные вещи. Что заставило начальника Пинского ГОВД обвинить нас в том, что наше шествие несанкционированно, что мы прикрываемся детьми, и угрожать нам применением силы? Почему по его приказу на нас побежали вооружённые щитами и дубинками сотрудники в защитной амуниции, ведь среди нас были женщины и дети? Почему были нанесены тяжкие телесные повреждения 16-летнему парню, которому потом около 2-х часов не вызывали скорую помощь и не сообщали его родителям о задержании? Почему были задержаны те, кто просто стоял и разговаривал с сотрудниками, а пьяные провокаторы, которые призывали идти на «Стройтрест» пошли пить дальше? Почему в тот момент времени в том месте адекватным был только один сотрудник – Верич Игорь Иванович. Он единственный, кто в тот момент и выполнял приказ, и оставался человеком…





Дальнейшие действия сотрудников комментировать трудно. Всё, что происходило в городе и в здании ГОВД можно назвать одной фразой – Гражданская война. В ней не бывает победителей и героев. Мы все проиграли, только одни потеряли свободу, а другие – достоинство. У меня осталось уважение к сотрудникам, которые вели себя в той ситуации по-человечески. Их адекватность проявлялась по-разному: кто-то молчал, кто-то снимал или ослаблял наручники, кто-то выводил в туалет, кто-то давал пить, кто-то аккуратно переступал… Я с уважением отношусь к тем сотрудникам, которые стояли со щитами, когда в них летели камни и лавки. Это мужские поступки…





Ну а поступки некоторых загадочных персонажей в форме, которых я наблюдал в здании ГОВД ночью 10 августа 2020 года, вызывают жалость и отвращение к ним, как к личностям. Я за один день потерял всех друзей из милиции. С некоторыми мы учились в одних классах и общались семьями, я лечил их и их родителей. Некоторые живут рядом и мы знаем друг друга в лицо. Мы вместе гуляли с детскими колясками по одним тропинкам, мы сидели на одних лавках, уткнувшись в телефоны, когда наши дети игрались в песочницах, мы водили детей в одни сады и школы, мы вместе сдерживали слёзы на детских утренниках… И сегодня мы вышли друг против друга…





У меня в жизни были поступки, за которые мне стыдно, но сейчас мне стыдно за других…



