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"Предупредили, чтобы нигде не появлялся": Юрия Стыльского выпустили из РОВД

Поздним вечером 22 августа лидер "Дай Дарогу" Юра Стыльский вышел из милицейского участка. Его задержали вечером 20 августа, и это было второе задержание за два дня. Накануне на одной из крупных акций протеста Юра нёс бело-красно-белый флаг впереди шествия. После этого музыканта забарали "на сутки".

Юра Стыльский около РУВД Ленинского района Бреста после освобождения вместе с волонтёрами / фото Максима Хлебца


"Предупредили, чтобы больше нигде не появлялся, иначе буду "синим" или появится уголовная статья", —  сказал Юра в разговоре с Еврорадио. 28-го августа лидера "Дай Дарогу!" вызывают в суд. Его обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Музыкант говорит, что в изоляторе при Ленинском РОВД остаётся мало задержанных.

"Людей выпускают. Не бьют. Кормят", — добавил Юра.

Музыкант активно участвует в массовых протестах, которые проходят в Бресте, и стримит их в свой аккаунт в Instagram.  

Теперь планирует посоветоваться с поклонииками, что ему делать в ситуации с "предупреждением". 
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