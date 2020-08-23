Юра Стыльский около РУВД Ленинского района Бреста после освобождения вместе с волонтёрами / фото Максима Хлебца









"Предупредили, чтобы больше нигде не появлялся, иначе буду "синим" или появится уголовная статья", — сказал Юра в разговоре с Еврорадио. 28-го августа лидера "Дай Дарогу!" вызывают в суд. Его обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Музыкант говорит, что в изоляторе при Ленинском РОВД остаётся мало задержанных.





"Людей выпускают. Не бьют. Кормят", — добавил Юра.





Музыкант активно участвует в массовых протестах, которые проходят в Бресте, и стримит их в свой аккаунт в Instagram.





Теперь планирует посоветоваться с поклонииками, что ему делать в ситуации с "предупреждением".