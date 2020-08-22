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В Жодино милиционеры не смогли найти организатора «незаконного мероприятия»

На настойчивые требования к милицейским начальникам подошли буквально все, кто в это время был на площадке.

В то время, когда у автостоянки торгового центра «Элегант» в Жодино завершался митинг сторонников Лукашенко, на площади у торгового центра «GREEN» собирались люди.

13 августа, напомним, председатель Жодинского исполкома Дмитрий Заблоцкий, отвечая на вопросы горожан, гарантировал, что они смогут спокойно гулять, встречаться и общаться в своем городе. В тот день горожан особенно волновали нападения на простых граждан людьми в форме и с палками, забирающих людей даже с автобусных остановок. Мэр дал слово, и теперь каждый вечер у магазина «Грин» гуляют люди с детьми, друзьями с бело-красно-белыми-флагами и плакатами, спокойно общаясь, обсуждая новости и абсолютно ничего не нарушая.

Вчера, 21 августа, около 19 часов на площадке у универсама просто гуляли люди.

Но спустя некоторое время на этом месте сначала появились два сотрудника милиции в форме. Один из них в мегафон объявил, что «мероприятие незаконно». Люди не знали, как реагировать — никакого мероприятия ведь и не было. Буквально через несколько минут к милиционерам присоединились начальник жодинской милиции Владимир Троцюк и его зам Михаил Мурашкин.

— Организатор данного мероприятия, ко мне! Повторяю! — скомандовал Владимир Троцюк.

На настойчивые требования к милицейским начальникам подошли все, кто в это время был на площадке. Милиционерам пришлось уйти. 
Ex-press.by
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